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Реальная зарплата населения Карелии выросла по официальной статистике

Новости. Общество
10:10, 19 Августа 2021
фото: © pixbay

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Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, в Карелии в июне увеличился на 0,9% по сравнению с июнем прошлого года.

Это следует из официальных данных Карелиястатата.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в июне превысила 54514 рублей, что на 8,1% больше, чем в июне прошлого года.

По темпам роста зарплаты лидерами стали организации в сфере образования, где этот показатель увеличился на 34,8%.

Кроме того, на 32,7% выросла номинальная зарплате в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 20,1% — в гостиничном бизнесе и общественном питании.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-08-19 12:17:08
Натурально магнаты. Может, хватит уже раздражать простой народ их доходами.
Изя
2021-08-19 11:11:48
Муть всё это , хоть и не печатают ((((((((((
Беня
2021-08-19 11:05:35
Сорок-сорок, рубель сорок, еще сорок два в уме - итого 54514 руб :) Кто сказал шо мы плохо живем? Принесите уже его сюда
и поставьте его к лесу передом ко мне задом :) :) :)
Вася
2021-08-19 10:51:09
НАДО ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ И СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ
delphi
2021-08-19 10:32:50
знаем мы как среднее высчитывается…..
User
2021-08-19 10:14:17
В *стате закончился день трезвости?
Гость
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