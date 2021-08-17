Реальная зарплата населения Карелии выросла по официальной статистике

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, в Карелии в июне увеличился на 0,9% по сравнению с июнем прошлого года.

Это следует из официальных данных Карелиястатата.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в июне превысила 54514 рублей, что на 8,1% больше, чем в июне прошлого года.

По темпам роста зарплаты лидерами стали организации в сфере образования, где этот показатель увеличился на 34,8%.

Кроме того, на 32,7% выросла номинальная зарплате в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 20,1% — в гостиничном бизнесе и общественном питании.