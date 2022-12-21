Реальное лишение свободы получил житель Петрозаводска за кражи продуктов из магазина

В Петрозаводске 23-летнего мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за кражу продуктов из магазина, сообщили в прокуратуре Карелии.

В суде установлено, что в январе 23-летний житель Петрозаводска совершил хищение шести упаковок кофе из магазина «Пятерочка» на общую сумму более 2,5 тыс. рублей.

Менее чем через месяц петрозаводчанин совершил покушение на грабеж в магазине «Дикси-Юг» с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Будучи уличенным в хищении продуктов на общую сумму 1,4 тыс. рублей, он предпринял попытку скрыться, применив насилие к сотруднику магазина.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности виновного, который ранее судим, состоит на учете у врача-нарколога, суд по совокупности преступлений принял решение о назначении наказания в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.