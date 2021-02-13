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Реального победителя опроса "Столицы на Онего" о будущем главе Петрозаводска выявить невозможно

Новости. Политика
19:16, 13 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Редакция "Столицы на Онего" не будет подводить итоги опроса о будущем главе Петрозаводска, поскольку реального победителя выявить невозможно.

Опубликованный накануне опрос "Кого бы вы назначили главой Петрозаводска?" вызвал настолько живой интерес, что за некоторых претендентов голосовали по 200 раз за несколько минут. Менее чем за сутки проголосовало 4 000 человек.

Поскольку возникло подозрение, что наш опрос превратился в соревнование штабов и "групп поддержки", а, не исключено, что и способом дискредитации некоторых претендентов на эту должность, мы решили итоги не подводить.

Новый глава Петрозаводска будет утверждаться депутатами Петросовета 21 апреля.

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Комментарии

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Juniper59
2021-02-13 21:02:29
А может, просто ввести на сайте уважаемого издания нормальную авторизацию и регистрацию? Что посеешь, то и пожнёшь (а можно и лучше - посеешь ветер, пожнёшь бурю). Не покидает ощущение, что это закономерное продолжение заповедника троллей, которых заботливо разводит редакция.
Сеня
2021-02-13 21:42:55
Juniper59, не стоит , некому будет писать ерунду хе хе
drug
2021-02-13 20:20:07
Групп поддержки и штабов. Громко сказано.
Пока есть один глава города и у нее есть подчиненные сотрудники которым могли дать указание голосовать. Но вдруг данное предположение ошибка. Хотя они же все ходят и голосуют на публичных слушаниях.
А какие другие претенденты ? Пока только одни слухи.
Т.е. мы теперь знаем кто устроил вброс голосов. Какой позор.
врунофф
2021-02-13 20:10:52
либерасты гадят, к гадалке не ходи.
ПлачУ и ПлАчу
2021-02-13 19:51:12
Уж что что, а дискредитация по этому списку никому не требуется.
В этом каждый из них и сам преуспел. Жаль, что только в этом.
Гость
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