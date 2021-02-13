Реального победителя опроса "Столицы на Онего" о будущем главе Петрозаводска выявить невозможно

Редакция "Столицы на Онего" не будет подводить итоги опроса о будущем главе Петрозаводска, поскольку реального победителя выявить невозможно.

Опубликованный накануне опрос "Кого бы вы назначили главой Петрозаводска?" вызвал настолько живой интерес, что за некоторых претендентов голосовали по 200 раз за несколько минут. Менее чем за сутки проголосовало 4 000 человек.

Поскольку возникло подозрение, что наш опрос превратился в соревнование штабов и "групп поддержки", а, не исключено, что и способом дискредитации некоторых претендентов на эту должность, мы решили итоги не подводить.

Новый глава Петрозаводска будет утверждаться депутатами Петросовета 21 апреля.