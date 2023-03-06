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Реаниматолог БСМП: «Смертей видишь много, и выбраться самостоятельно из этого очень сложно»

Новости. Общество
08:15, 07 Марта 2023
фото: Минздрав Карелии

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В Петрозаводске врач-реаниматолог БСМП Кристина Ильина рассказала о самом сложном в своей профессии.

- Реанимация — такое сложное дело… Я плохо помню победы. А вот поражения врезаются в голову надолго, вплоть до того, что ты до минуты помнишь, как ты пришел, как увидел пациента, что ты сделал, какие были соседи в палате. Серьезные поражения в голове сидят вплоть до фамилий и голосов родственников. Они потом очень мучают.

Смертей видишь очень много. И из этого выбраться самостоятельно иногда очень сложно, особенно если это молодые пациенты. Когда ты их принимал, он или она еще разговаривали. Потом его не стало, а у человека вся жизнь впереди. Начинаешь прокручивать в голове много времени, и спустя год его снова вспоминаешь… Чтобы не скатиться в какую-то яму, лучше обратиться к специалисту вовремя и избежать проблем, - рассказала реаниматолог Кристина Ильина.

За что в Минздраве Карелии Кристине Ильиной вручили ведомственную награду, читайте здесь.

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