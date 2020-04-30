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Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии : "У Путина защитный костюм был хуже, чем у наших врачей"

Новости. Общество
13:54, 01 Мая 2020
фото: Ирины Ларионовой
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Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков рассказал о работе в условиях эпидемии и о том, когда она закончится.

По словам Алексея Жидкова,  возглавляющего отделение реанимации в госпитале для ветеранов, где развернут монопрофильный центр лечения больных коронавирусом, форспот оснащен сегодня на отлично.

"Зная о том, как выглядят на сегодняшний день подобные центры в других регионах, - мы же общаемся со своими коллегами, - могу сказать, что у нас один из лучших стационаров по лечению коронавирусной инфекции в России. У нас есть все необходимое: от лекарств до самой современной аппаратуры и средств индивидуальной защиты медиков", - рассказал доктор. 

Реаниматолог отметил, что уровень защиты медицинских работников в центре на очень высоком уровне.

"Я не представляю, что еще можно добавить из средств защиты, чтобы она превысила известные мировые стандарты. Ну разве что, может быть, космический скафандр!" - сказал Алексей Жидков. 

"Или такой костюм, как у Путина был, когда он ходил в Коммунарку?" - поинтересовались мы у заведующего реанимацией монопрофильного центра.

"Не, у Путина костюм хуже, чем у наших врачей… Шутка (Смеется – прим. авт.)", - ответил доктор.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии. Но даже он, с таким опытом, считает, что ничего подобного нынешней ситуации с коронавирусом не было никогда.

Подробнее читайте в интервью, которое Алексей Жидков дал "Столице на Онего" во время своего короткого перерыва в работе в отделении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-05-01 14:52:07
"Сталидзе", простите, что?
форспот оснащен сегодня на отлично.
Неравнодушный
2020-05-01 14:43:52
Боже, храни учёных, врачей и полицию. Только их усилиями мы и живы пока ещё.
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