Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы

Заведующая отделением ИТАР госпиталя ветеранов войн Петрозаводска Ольга Гвачлиани рассказал о пациентах, которых не спасти.

По словам Ольги Гвачлиани, с начала октября в госпитале, главном ковид-центре республики, видят, что жертвами инфекции чаще становятся молодые люди.

«Раньше у нас не было такого количества крайне тяжелых больных в возрасте 40–45–50 лет. У них может параллельно течь и инфаркт, и инсульт, и пневмоторакс (формирование газа в грудной клетке). Страшно, что сейчас любой пациент, который находится у нас в отделении, может стать таким тяжелым. Ситуация за 5 минут может измениться до неузнаваемости», - поделилась Заведующая отделением ИТАР госпиталя ветеранов войн.

«К сожалению, при данной патологии COVID-19, если пациенты оказываются на искусственной вентиляции легких, то мы можем снять с аппарата единицы. Те, кого спасали, причиной их попадания под ИВЛ было в основном не стопроцентное повреждение легких. Когда ковидный больной длительное время находится на искусственной вентиляции легких, присоединяются другие осложнения. Прогноз по таким пациентам редко бывает положительным», - рассказала анестезиолог-реаниматолог Ольга Гвачлиани.

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