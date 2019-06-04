Ребенку из поселка Карелии отрезало пальцы в результате несчастного случая

ЧП произошло с 8-летним мальчиком из поселка Хийденсельга Питкярантского района Карелии, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В минувший понедельник 3 июня в поселке Хийденсельга в результате несчастного случая 8-летний ребенок получил травматическую ампутацию трех пальцев правой руки.

На "скорой" мальчик был немедленно доставлен в Сортавальскую ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь.

Минздравом Карелии в 2019 году разработана новая схема маршрутизации экстренных пациентов, согласно которой территориальных границ для медицинской эвакуации по экстренным случаям больше не существует. Если пациенту требуется лечение в федеральной клинике, он будет туда направлен минуя Петрозаводск. Самое главное - вовремя оказать необходимую квалифицированную помощь.

Ближайшая клиника, где может быть выполнена операция по реимплантации пальцев, находится в Санкт-Петербурге.

Вертолетом санитарной авиации мальчик уже доставлен в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где сосудистые хирурги при возможности выполнят реконструктивную операцию на кисти.