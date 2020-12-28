Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число проводимых тестов на коронавирус резко сократилось в Карелии 6
28.12.2020 09:57
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус 3
28.12.2020 10:18
Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море 1
28.12.2020 09:40
Неадекватный водитель протаранил такси в Петрозаводске и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)
28.12.2020 07:25
Улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на водопроводе 13
28.12.2020 11:09
Стало известно, почему затягивается начало ремонта аварийного моста в Петрозаводске 1
28.12.2020 14:45
Опрос показал, на каких предприятиях в Карелии работники получают премии под Новый год 4
28.12.2020 09:42

Ребенок исчез в поселке Карелии: ведется розыск мальчика в синей куртке (ФОТО)

Новости. Происшествия
23:16, 28 Декабря 2020
фото: Подслушано в Сортавала / ВК
Загрузка...

Сотрудники полиции ведут розыск шестилетнего мальчика, который потерялся в поселке Хелюля Сортавальского района.

В понедельник, 28 декабря, днем в поселке Хелюля потерялся шестилетний мальчик. Ребенок был одет в синюю куртку, синие штаны, на голове была надета шапка с полосками.

В МВД по Карелии сообщили, что информация об исчезновении мальчика поступила в сортавальскую полицию в 16.30. Об исчезновении сообщила мать ребенка.

На месте ЧП работают сортавальские полицейские и сотрудники Следкома.

По данным на 23.00, ребенок не найден.

Представители МВД просят звонить в полицию всем, кто владеет информацией о потерявшемся мальчике. Телефоны: "02", с мобильного "102".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-29 00:46:49
Выпороть родителей. Ребенок с особенностями развития.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 12
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

28.12.2020 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
28.12.2020 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»