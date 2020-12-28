Ребенок исчез в поселке Карелии: ведется розыск мальчика в синей куртке (ФОТО)

Сотрудники полиции ведут розыск шестилетнего мальчика, который потерялся в поселке Хелюля Сортавальского района.

В понедельник, 28 декабря, днем в поселке Хелюля потерялся шестилетний мальчик. Ребенок был одет в синюю куртку, синие штаны, на голове была надета шапка с полосками.

В МВД по Карелии сообщили, что информация об исчезновении мальчика поступила в сортавальскую полицию в 16.30. Об исчезновении сообщила мать ребенка.

На месте ЧП работают сортавальские полицейские и сотрудники Следкома.

По данным на 23.00, ребенок не найден.

Представители МВД просят звонить в полицию всем, кто владеет информацией о потерявшемся мальчике. Телефоны: "02", с мобильного "102".