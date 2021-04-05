Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выйду на uuličču, гляну на "село" 7
Сегодня 09:15
Врач назвал эффективный способ выспаться 1
05.04.2021 21:30
В Петрозаводске сожгли санкционные сыр и колбасу 20
Сегодня 11:15
Информационный щит обрушился на автомобиль в Петрозаводске (ФОТО) 7
Сегодня 09:13
Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска - ребенок чудом остался жив (ВИДЕО) 5
Сегодня 13:13
Путин потребовал увеличить доходы россиян 21
05.04.2021 19:10
В Карелии от коронавируса умерла 35-летняя женщина 2
Сегодня 09:30
Путин потребовал ускорить развитие Карелии 20
Сегодня 11:11

Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти

Новости. Криминал
15:23, 06 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Пострадавшего в результате перестрелки в Кингисеппе 10-летнего мальчика прооперировали.

Врачи прооперировали 10-летнего ребенка, получившего ранение в шею на детской площадке в Кингисеппе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стрельбу устроил местный житель — злоумышленник вел огонь из окна квартиры. Сейчас медики следят за состоянием здоровья мальчика. Также стало известно, что семья школьника переехала в Ленобласть из Карелии.

Издание отмечает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично следит за ходом расследования этого дела. Сам стрелок задержан, сейчас он отвечает на вопросы дознавателей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 13
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 7
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»