Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти

Пострадавшего в результате перестрелки в Кингисеппе 10-летнего мальчика прооперировали.

Врачи прооперировали 10-летнего ребенка, получившего ранение в шею на детской площадке в Кингисеппе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стрельбу устроил местный житель — злоумышленник вел огонь из окна квартиры. Сейчас медики следят за состоянием здоровья мальчика. Также стало известно, что семья школьника переехала в Ленобласть из Карелии.

Издание отмечает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично следит за ходом расследования этого дела. Сам стрелок задержан, сейчас он отвечает на вопросы дознавателей.