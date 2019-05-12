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Новости. Происшествия
10:20, 12 Мая 2019
фото: ГИБДД Карелии

Ребенок пострадал в ДТП на парковке у гипермаркета Петрозаводска

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На парковке у гипермаркета "Лента" сбитый пешеход упал на ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 11 мая в 17.58 в Петрозаводске на улице Ленинградская, в районе дома № 13 (парковка "Лента"), 51-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части и собирался сесть в припаркованную машину Honda Accord .

В момент наезда мужчина толкнул 5-летнюю девочку, которая в результате падения получила телесные повреждения. Ребенку была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии

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petronik
2019-05-12 11:44:13
Не забывайте, что эти парковки являются дворовыми территориями (а не проезжей частью, как написано). Полнейший приоритет пешеходов. А ГАИ бы следовало озаботиться лучшей обучаемостью водителей, не знающих правил. Лично, имел полемику с водителем на этой же парковке, который был свято уверен, что едет по дороге.
Megavolt Ptz
2019-05-12 12:06:14
petronik, ссылочку на НПА не затруднит? Про полнейший приоритет пешеходов и непроезжую часть?
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