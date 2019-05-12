Ребенок пострадал в ДТП на парковке у гипермаркета Петрозаводска

На парковке у гипермаркета "Лента" сбитый пешеход упал на ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 11 мая в 17.58 в Петрозаводске на улице Ленинградская, в районе дома № 13 (парковка "Лента"), 51-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части и собирался сесть в припаркованную машину Honda Accord .

В момент наезда мужчина толкнул 5-летнюю девочку, которая в результате падения получила телесные повреждения. Ребенку была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.