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Новости. Общество
09:11, 16 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске

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Авария случилась на Ключевой.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 15 ноября в 19.00 на ул. Онежской Флотилии,10 55-летняя женщина-водитель Hyundai Matrix при выполнении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество и совершила столкновение Chevrolet Cruze.

Пострадала водитель Hyundai и двухлетний ребенок-пассажир автомобиля Chevrolet Cruze. Мальчик на момент ДТП находился в детском автокресле. Они отпущены домой.

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Комментарии

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ни фига себе
2018-11-16 09:30:03
....... освещенность вдоль дорог в городе нулевая , от того и аварии . Посмотрите на новой объездной дороге ( строили федералы ) как днём светло от света . Так и спросить надо кто такие лампы наустанавливал , что не видно ничего .. и заменить за их счёт .
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