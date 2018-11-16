Ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске

Авария случилась на Ключевой.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 15 ноября в 19.00 на ул. Онежской Флотилии,10 55-летняя женщина-водитель Hyundai Matrix при выполнении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущество и совершила столкновение Chevrolet Cruze.

Пострадала водитель Hyundai и двухлетний ребенок-пассажир автомобиля Chevrolet Cruze. Мальчик на момент ДТП находился в детском автокресле. Они отпущены домой.