Ребенок пострадал в серьезном ДТП в Петрозаводске

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Авария произошла вечером 10 февраля на Вознесенском шоссе, пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 18.45 на Вознесенском шоссе 58-летний водитель УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan.
В ДТП пострадали водители автомобилей и четыре пассажира автомобиля Renault. Два человека доставлены в БСМП и один ребенок – в Детскую республиканскую больницу.
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