Ребенок пострадал в серьезном ДТП в Петрозаводске

Авария произошла вечером 10 февраля на Вознесенском шоссе, пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 18.45 на Вознесенском шоссе 58-летний водитель УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan.



МЧС Карелии

В ДТП пострадали водители автомобилей и четыре пассажира автомобиля Renault. Два человека доставлены в БСМП и один ребенок – в Детскую республиканскую больницу.