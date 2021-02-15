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Ребенок умер после решения о "нецелесообразности" дорогого лечения

Новости. Общество
19:40, 15 Февраля 2021
фото: © Елена Афонина/ТАСС
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В Чувашии умерла 6-летняя девочка со спинально-мышечной атрофией (СМА), которой отменили уколы дорогостоящего препарата "Спинраза".

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал "Мой город. Чебоксары".

Решение об отмене лекарства приняли на врачебном консилиуме в декабре 2020 года. По мнению медиков, лечение им нецелесообразно, поскольку после "Спинразы" у детей наблюдается отрицательная динамика.

По словам матери ребенка, у девочки наоборот наблюдались улучшения. Например, до уколов она не могла рисовать, а с началом лечения навыки восстановились, а также улучшилось общее самочувствие. Девочка начала самостоятельно ходить в туалет и переворачиваться с одного бока на другой.

Лечение "Спинразой" отменили еще пятерым детям. После этого родители обратилась в прокуратуру, которая не выявила нарушений по четырем детям. Была ли среди них погибшая, не сообщается.

Взамен отмененному препарату шестерым детям рекомендовали другой препарат — "Рисдиплам", — но он появится только летом 2021 года. Минздрав зарегистрировал это лекарство в ноябре 2020 года.

Один укол "Спинразы" стоит около 8 миллионов рублей. По информации портала, средства на препарат выделяются из республиканского бюджета.

Ранее правительство России включило "Спинразу" в список жизненно важных лекарств. Детям с СМА назначают курс, в рамках которого в первый год лечения нужно сделать шесть уколов, затем ежегодно — по три укола.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей Норд
2021-02-15 19:59:16
Информация к размышлению:
Если кто-то наивно считает что после этих "золотых" уколов ребенок через полгодика-год пойдет в садик, а потом в школу, то он заблуждается. САМ не лечится, она просто замрёт на какой-то стадии и ребенок так и останется инвалидом.
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