Ребенок в больнице: появились подробности страшной аварии в Костомукше

Очевидцы поделились фото в соцсети.

Сегодня, 28 сентября, в 19:10 на пересечении улиц Антикайнена и Народная в Костомукше столкнулись иномарки. Информацию сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Фотографии опубликовал телеграмм-канал «Костомукшский дворик».



Житель города горняков 2005 года рождения, не имея прав и в состоянии опьянения, находился за рулем автомобиля Ford Focus. Он не справился с управлением и допустил столкновение с машиной Kia Sportage.

В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир автомобиля Ford. Он госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщали, что в Костомукше произошла жесткая авария с участием двух иномарок, прохожие едва уцелели.