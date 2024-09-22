Под носом у полиции: жесткая авария произошла в Костомукше

Прохожие едва уцелели.

Серьезное ДТП произошло у здания полиции в Костомукше. Информацию опубликовали в телеграмм-канале «Карелия ДТП ЧП». Очевидцы разместили фото с места событий в паблике АВТОБЕСЕДКА - КОСТОМУКША

Местные молодые люди за рулем старой Audi со всей скорости столкнулись с Kia Sportage. От удара Kia вылетела на пешеходную дорожку и снесла забор, чудом не задев прохожих. Подробности ДТП уточняются.

Ранее мы писали о том, что двое человек почти одновременно рухнули на пешеходном переходе в Петрозаводске.