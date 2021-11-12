Ребенок в Карелии нашел дома алкоголь и попал в больницу с отравлением

В Костомукше ребенок отравился алкоголем, пока его отец находился в запое.

Об этом стало известно на заседании комиссии по делам несовершеннолетних администрации города.

Мать ребенка уехала по личным делам в другой город, оставив своего несовершеннолетнего сына дома с отцом.

«Мужчина ушел в запой, храня спиртное в доступном для ребенка месте. Решив попробовать алкоголь на вкус, несовершеннолетний получил отравление и был госпитализирован в больницу», — сообщили в пресс-службе костомукшской администрации.