Маленькая девочка в Петрозаводске помахала папе рукой и выпала с балкона 5-го этажа

На Перевалке девочка упала с 5-го этажа, пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 7 октября, в 18.11 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок с просьбой о помощи населению: ребенок упал с высоты.

Прибывшие на место спасатели и медики выяснили, что девочка 6-7 лет упала с балкона пятого этажа.

Как рассказали очевидцы, папа девочки вышел гулять с собакой, она решила ему помахать рукой, а чтобы он ее заметил, перегнулась через перила и упала вниз.

В результате падения девочка получила травмы, была доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следком Карелии начал проверку.