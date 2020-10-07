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Маленькая девочка в Петрозаводске помахала папе рукой и выпала с балкона 5-го этажа

Новости. Происшествия
10:18, 08 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/BlurryMe
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На Перевалке девочка упала с 5-го этажа, пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 7 октября, в 18.11 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок с просьбой о помощи населению: ребенок упал с высоты.

Прибывшие на место спасатели и медики выяснили, что девочка 6-7 лет упала с балкона пятого этажа.

Как рассказали очевидцы, папа девочки вышел гулять с собакой, она решила ему помахать рукой, а чтобы он ее заметил, перегнулась через перила и упала вниз.

В результате падения девочка получила травмы, была доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следком Карелии начал проверку.

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Комментарии

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кир
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Завёл собаку, покалечилась дочка. Всё связано в этом мире.
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