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Редкие грибы и белку-летягу обнаружили в национальном парке Карелии

Новости. Общество
17:20, 26 Мая 2021
фото: © Национальный парк «Водлозерский»

В Водлозерском национальном парке ученые обследовали леса и нашли редкие виды растений и животных.

Специалисты прошли десятки километров вдоль восточного берега Водлозера. Они обследованы леса, подходящие для произрастания северных орхидей, сообщили в пресс-службе нацпарка.

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В ходе экспедиции ученые обнаружили редкие виды растений: гнездовки настоящей и подъельника обыкновенного. Эти бесхлорофильные растения встречаются редко и не имеют привычного зеленого цвета. Ранее гнездовка настоящая и подъельник обыкновенный были зафиксированы на западном берегу мыса Куганаволока.

Специалисты нашли также редкие грибы, ранее не встречавшиеся на Водлозерье, в частности, саркосому шаровидную. Гриб занесен в Красную Книгу России и Архангельской области и ранее встречался только в Архангельской части парка. Саркосома несъедобна, имеют необычную бочкообразную форму, произрастает в хвойных лесах. Грибы появляются весной.

Обрадовала ученых находка жилого дупла летяги обыкновенной. Зверек облюбовал поврежденную морозом старую осину. Хозяина дупла увидеть не удалось, но кучки свежего помета свидетельствовали о том, что летяга ведет активную жизнь, скорее всего, недавно в дупле появились детеныши.

Поиски редкой луковичной орхидеи калипсо в парке продолжатся. Следующая экспедиция запланирована в Водлозерье в конце июня. 

Ранее фотографы засняли пернатых обитателей нацпарка в Карелии.

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