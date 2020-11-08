Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Россельхозбанк запустил программу рефинансирования действующих ипотечных кредитов на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7% годовых.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте министерства сельского хозяйства Карелии.

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных министерством сельского хозяйства кредитных организация. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".