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Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Новости. Общество
16:28, 09 Ноября 2020
фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
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Россельхозбанк запустил программу рефинансирования действующих ипотечных кредитов на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7% годовых.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте министерства сельского хозяйства Карелии.

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных министерством сельского хозяйства кредитных организация.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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