Региональные дороги шести районов Карелии находятся под контролем "ТехРента"

С апреля 2018 года компания "ТехРент", занимающаяся обслуживанием дорог в Петрозаводске, взяла под свой контроль шесть районов Карелии.

Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал "Столице на Онего", как проходит уборка районных дорог, с какими трудностями сталкивается подрядчик, и за что их ругают и благодарят жители карельских поселков.

"Мы начинали с контракта на содержание объектов дорожно-мостового хозяйства, - рассказал Борис Сидоров. - Первоначально заключался договор на содержание определенного объема объектов дорожно-мостового хозяйства города Петрозаводска, но в процессе добавились дополнительные контракты на объекты в новостройках и на работы по содержанию объектов благоустройства. В апреле 2018 года - мы выиграли контракты на содержание региональных дорог. Таким образом, объем работ вырос больше чем в два раза".

По словам руководителя компании-подрядчика, при увеличении объема работ за счет региональных контрактов более чем на 35 процентов вырос и парк техники.

В каких шести районах Карелии дороги обслуживает "ТехРент", читайте здесь.