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Предпринимателей Карелии 12 мая выслушают в прокуратуре

Новости. Общество
17:20, 28 Апреля 2021
фото: © freepik.com/pressfoto
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Заместитель прокурора республики Василий Шевченко и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнетова проведут совместный прием региональных представителей бизнеса.

В прокуратуре рассказали, что заместитель прокурора республики Василий Шевченко и карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова 12 мая 2021 года с 10 до 13 часов проведут совместный прием региональных предпринимателей.

С 10.00 до 12.00 часов задать свои вопросы смогут бизнесмены Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов республики. Общение будет проходить в режиме видеоконференцсвязи в зданиях и помещениях территориальных прокуратур.

Прием предпринимателей Петрозаводска и Прионежского района пройдет с 12.00 до 13.00 в здании прокуратуры республики по адресу: Петрозаводск, ул. Г. Титова, д. 4.

По вопросам записи на прием представители бизнеса смогут обратиться в указанные территориальные прокуратуры либо по телефону 8(8142)71-78-93.

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Комментарии

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кир
2021-04-28 17:31:23
Мизантроп говорил, что частник хорошо умеет делать только две вещи это воровать и просирать. Старая школа.)) Светлая память ему.
Гость
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