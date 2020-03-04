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04.03.2020 18:12

Региональный маткапитал в Карелии разрешат тратить на покупку автомобилей

Новости. Общество
15:17, 05 Марта 2020
фото: Екатерина САЛЕНКОВА/КП
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В Карелии началась работа над законопроектом, согласно которому семьи, получающие региональный материнский капитал, должны иметь право потратить его на приобретение автотранспорта.

"Полагаем, что государственная помощь, в том числе в приобретении автомобиля, будет хорошей поддержкой многодетным семьям, существенно упростит процесс воспитания детей, повысит мобильность семей, позволит сэкономить время",- говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект будет принят, то потратить региональный материнский капитал можно будет на покупку только пассажирского автомобиля.

Подробнее о региональном материнском капитале, который выплачивается отдельно от федерального, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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