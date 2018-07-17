Регионам выделили 36 млрд рублей для повышения МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что из резервного фонда правительства регионам выделено 36 млрд рублей для реализации решения по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума.

"Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, я имею в виду повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума", - цитирует "Интерфакс" Медведева, выступившего на встрече с членами совета палаты Совета Федерации.

Он подчеркнул, что регионам обязательно будет оказана поддержка в этом вопросе. "Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд рублей, я подписал два документа как раз, но и прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании", - сообщил Медведев.