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Новости. Общество
10:37, 20 Февраля 2019
фото: ЗС РК

Регионы поддержали предложение спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича развивать рынок газомоторного топлива

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Обращение Законодательного собрания Карелии к министру энергетики России Александру Новаку о необходимости развития рынка газомоторного топлива получило поддержку региональных парламентов.

С соответствующей инициативой в январе этого года выступил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

На сегодня положительную оценку уже дали депутаты Кабардино-Балкарской Республики, Калужской и Пензенской областей, а также Республики Калмыкия и Камчатского края.

Напомним, в обращении идет речь о субсидировании строительства газозаправочных станций и поддержке отечественных производителей автотранспорта на газе. Кроме того, необходимо повышать интерес граждан к газобаллонным автомобилям и разъяснять их технические и экономические преимущества.

Также использование природного газа в качестве моторного топлива снижает негативные выбросы в окружающую среду. По мнению автора обращения, дополнительной мотивацией может стать снижение ставок транспортного налога для владельцев таких машин.

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Комментарии

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ОднОзначнО
2019-02-20 11:12:34
Шандалович предложил запустить электрокары. Регионы поддержали. Илон Макс плачет в углу.....Шандалович предложил развивать рынок воздушного автомобилестроения. Регионы За, дороги будут целее.... Шандалович задумался о внедрении автобусов из фильма "Гостья из будущего", все в восторге, рыдают от умиления....
..."Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей......" (С)
xxxxxxx
2019-02-20 10:50:54
Больше то уже в Карелии спикеру не чем заниматься , проблемы все решены . Выходим на российский уровень . Далее европейский .
Гость
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