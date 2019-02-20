Регионы поддержали предложение спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича развивать рынок газомоторного топлива

Обращение Законодательного собрания Карелии к министру энергетики России Александру Новаку о необходимости развития рынка газомоторного топлива получило поддержку региональных парламентов.

С соответствующей инициативой в январе этого года выступил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

На сегодня положительную оценку уже дали депутаты Кабардино-Балкарской Республики, Калужской и Пензенской областей, а также Республики Калмыкия и Камчатского края.

Напомним, в обращении идет речь о субсидировании строительства газозаправочных станций и поддержке отечественных производителей автотранспорта на газе. Кроме того, необходимо повышать интерес граждан к газобаллонным автомобилям и разъяснять их технические и экономические преимущества.

Также использование природного газа в качестве моторного топлива снижает негативные выбросы в окружающую среду. По мнению автора обращения, дополнительной мотивацией может стать снижение ставок транспортного налога для владельцев таких машин.