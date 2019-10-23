Регоператор ликвидирует свалки в районе Карелии

В Кондопожском районе будут ликвидированы 5 свалок, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Одну свалку в поселке Гирвас объемом 60 куб м и четыре в поселке Янишполе объемом 160 куб м планируется убрать до 17 ноября. Свалки будут ликвидированы за счет средств бюджета Кондопожского района.