Регулярные пробежки помогут сделать фигуру стройной и избавиться от лишних килограммов

Многие настолько озабочены этим желанием, что всячески следят за своей фигурой, пытаются похудеть, посещают дорогие фитнес-залы.

Но есть безопасный и бесплатный способ быстро достичь стройности и сбросить лишние килограммы – начать бегать. Это занятие не требует дополнительных навыков и дорогостоящих ресурсов. Бег доступен каждой женщине, стоит лишь только поставить перед собой цель и не отступать перед трудностями.

Как утверждают специалисты по здоровью и красоте женского журнала Marussia.ru, регулярные пробежки помогут в три раза быстрее достичь нужных результатов, чем постоянные походы в спортивный зал. Стоит ли тратить драгоценное время на изнурительные тренировки по фитнесу, особенно если до летнего отдыха осталось совсем немного? Стройную фигуру не заполучить без усилий, но ускорить этот процесс вполне возможно.

Ближе всего к успеху женщины, которые постоянно лелеют в себе мысль о беге, но не знают с чего начать. Простые советы от профессионалов помогут им положить начало и в дальнейшем иметь действенную мотивацию. Когда в один из последующих дней энтузиазм иссякнет, достаточно перечитать статью, чтобы с новыми силами взяться за выполнение поставленной задачи.

Планирование времени

Многие люди страдают от того, что должным образом не планируют время. Самодисциплина еще никому и никогда не вредила. Когда весь день расписан по часам, в нем легче выделить хотя бы полчаса на пробежку.

Поставленная цель

Хочу быть стройной – это хорошая, но не слишком мотивирующая цель. Следует посоветоваться с диетологом или хотя бы с личным врачом, чтобы определиться с собственным идеальным весом. Когда это сделано, перед глазами возникает конкретная цель – весить столько-то килограммов.

Устранить помехи на пути к своей мечте

Очевидно, что вредные привычки несовместимы с похудением. Курение забивает легкие и от него возникает одышка. Лишнее пирожное также не способствует комфортному бегу. От этого стоит отказаться хотя бы за час до пробежки.

Четкий маршрут для бега

Тем, кто не испытывает стеснения перед окружающими, можно бегать и по городским улицам и паркам, только стоит заранее наметить маршрут, чтобы не встретить на пути никаких препятствий. А вот тем, кто пока еще в себе не уверен, предпочтительнее выбрать стадион или закрытую спортивную площадку.

Эксперименты со временем

Необязательно выбирать утреннее время для пробежек. Можно делать это днем или даже в темное время суток. Организм сам выберет, когда ему комфортнее всего заниматься спортом. Главное - не бояться экспериментировать.

Удобная одежда

Спортивная экипировка незаменима для спортивных занятий, включая бег. Легкие кроссовки, леггинсы или спортивные штаны, спортивная курточка помогут ощутить себя вполне комфортно в теплое время года. Зимой лучше одеваться потеплее, для чего стоит приобрести специальную зимнюю форму.

Контроль темпа во время пробежек

Чтобы каждый день приносил вдохновение от полученных результатов, следует обзавестись фитнес-браслетом или смарт-часами, которые регистрируют пульс, скорость и километраж. Эти средства позволят постоянно контролировать собственный темп и продемонстрируют всем конкретные достижения.

Первое занятие самое трудное

Тяжело заставить себя начать бегать. Но это вовсе необязательно на первом занятии. Можно просто пройтись быстрым шагом. Наверняка прогулка принесет пользу и позволит оценить свои возможности. Когда первый шаг уже сделан, то легче убедить себя, что в поставленной цели нет ничего сложного. На втором занятии можно пробежаться пять минут, на третьем немножко больше и т.д. Маленькие шажки становятся ступенями к большим достижениям.

По материалам Marussia.ru (Маруся.ру) - https://www.marussia.ru/

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