Рейды ГИБДД пройдут на федеральных трассах Карелии

В Карелии до 10 апреля продлится акция сотрудников ГИБДД "Федеральная дорога", сообщает Госавтоинспекция региона.

Профилактическое мероприятие стартовало еще 26 марта, отмечают в ведомстве.

"Сотрудники Госавтоинспекции осуществят контроль за нормами поведения участников дорожного движения и соблюдением ими правил дорожного движения. Автоинспекторы напомнят населению республики об общих правилах поведения на дорогах", - говорится в сообщении.