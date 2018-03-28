Рейды ГИБДД пройдут на федеральных трассах Карелии

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В Карелии до 10 апреля продлится акция сотрудников ГИБДД "Федеральная дорога", сообщает Госавтоинспекция региона.
Профилактическое мероприятие стартовало еще 26 марта, отмечают в ведомстве.
"Сотрудники Госавтоинспекции осуществят контроль за нормами поведения участников дорожного движения и соблюдением ими правил дорожного движения. Автоинспекторы напомнят населению республики об общих правилах поведения на дорогах", - говорится в сообщении.
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