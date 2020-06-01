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Рейтинг регионов показал рост экономики Карелии, но это уже в прошлом

Новости. Экономика
15:50, 01 Июня 2020
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Карелия заняла 65 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2019 года.

Это выше показателя 2018 года, когда у Карелии было 68 место в рейтинге.

Результаты исследования опубликовало сегодня агентство РИА Новости.

Рейтинг был рассчитан на основе ключевых показателей развития субъектов Федерации за 2019 год. Параметры, которые включили в анализ, условно поделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер. Сочетание этих показателей учитывалось при начислении баллов каждому региону.

Какой балл у Карелии в сравнении со средним по России, и каков прогноз на 2020 год, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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