Рейтинг регионов показал рост экономики Карелии, но это уже в прошлом

Карелия заняла 65 место в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2019 года.

Это выше показателя 2018 года, когда у Карелии было 68 место в рейтинге.

Результаты исследования опубликовало сегодня агентство РИА Новости.

Рейтинг был рассчитан на основе ключевых показателей развития субъектов Федерации за 2019 год. Параметры, которые включили в анализ, условно поделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер. Сочетание этих показателей учитывалось при начислении баллов каждому региону.

Какой балл у Карелии в сравнении со средним по России, и каков прогноз на 2020 год, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".