Реконструкция филармонии вызвала спор об авторских правах на документацию советских времен

Подготовка проекта реконструкции здания Карельской госфилармонии, вызвала претензии со стороны проектной организации, которая предъявила свои права на документацию, использованную при строительстве в 1984 году.

Это следует из решения Карельского УФАС по жалобе ФГУП "Санкт-Петербургское отделение Головного проектного и научно-исследовательского института".

Организация заявила, что ей принадлежат авторские права на проектно-сметную документацию, которая была разработана в советские времена для строительства здания. В те годы там размещался Дом политического просвещения. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".