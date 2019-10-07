16:05, 07 Октября 2019
Реконструкция филармонии вызвала спор об авторских правах на документацию советских времен
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Подготовка проекта реконструкции здания Карельской госфилармонии, вызвала претензии со стороны проектной организации, которая предъявила свои права на документацию, использованную при строительстве в 1984 году.
Это следует из решения Карельского УФАС по жалобе ФГУП "Санкт-Петербургское отделение Головного проектного и научно-исследовательского института".
Организация заявила, что ей принадлежат авторские права на проектно-сметную документацию, которая была разработана в советские времена для строительства здания. В те годы там размещался Дом политического просвещения.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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