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Новости. Общество
16:05, 07 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Реконструкция филармонии вызвала спор об авторских правах на документацию советских времен

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Подготовка проекта реконструкции здания Карельской госфилармонии, вызвала претензии со стороны проектной организации, которая предъявила свои права на документацию, использованную при строительстве в 1984 году.

Это следует из решения Карельского УФАС по жалобе ФГУП "Санкт-Петербургское отделение Головного проектного и научно-исследовательского института".

Организация заявила, что ей принадлежат авторские права на проектно-сметную документацию, которая была разработана в советские времена для строительства здания. В те годы там размещался Дом политического просвещения.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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