Реконструкция Петрозаводского шоссе в Санкт-Петербурге оказалась под угрозой срыва

Проект реконструкции Петрозаводского шоссе в Санкт-Петербурге не получит федерального финансирования, предусмотренного на 2023 год.

Об этом пишет издание «Про жизнь и кошелек».

Чтобы останавливать реконструкцию администрация северной столицы решила сместить сроки строительства Большого Смоленского моста, а деньги, запланированные на него, перераспределить между начатыми объектами, потерявшими федеральное финансирование.

Предполагается строительство четырехполосной развязки в двух уровнях на перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе через железную дорогу. Развязка создаст возможность транзитного объезда промышленного Колпино, а также водителям не надо будет стоять на железнодорожном переезде по пути в Волховстрой.