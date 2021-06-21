Реконструкцию двух «дачных» автодорог под Петрозаводском обещают завершить досрочно

Министерство транспорта Карелии рассчитывает, что капитальный ремонт дорог от Петрозаводска до деревень Машезеро и Суйсарь завершится в два раза быстрее, чем запланировано.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра Дмитрий Кондрашин.

По его словам, сейчас идет капитальный ремонт дорог, проходящих через Лососинное до Машезеро и через Заозерье до деревень Ялгуба и Суйсарь. В этих направлениях расположено множество дачных кооперативов. По графику работы должны завершиться в 2022 году. «Подрядчик как по Лососинскому „кусту“, назовем его так, так и по Заозерскому высказывает намерение работать с опережением графика, то есть сделать в этом году больше, чем изначально предусматривалось. Может быть даже удастся, если будут благоприятные погодные условия, два года уложить в один», — сказал Кондрашин. Он также добавил, что кроме этих двух объектов, планируется ремонт участка еще одной дороги, ведущей к дачным кооперативам жителей Петрозаводска. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».