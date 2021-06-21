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Реконструкцию двух «дачных» автодорог под Петрозаводском обещают завершить досрочно

Новости. Общество
11:46, 22 Июня 2021
фото: "Столица на Онего"

Министерство транспорта Карелии рассчитывает, что капитальный ремонт дорог от Петрозаводска до деревень Машезеро и Суйсарь завершится в два раза быстрее, чем запланировано.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель министра Дмитрий  Кондрашин.

По его словам, сейчас идет капитальный ремонт дорог, проходящих через Лососинное до Машезеро и через Заозерье до деревень Ялгуба и Суйсарь. В этих направлениях расположено множество дачных кооперативов.

По графику работы должны завершиться в 2022 году.

«Подрядчик как по Лососинскому „кусту“, назовем его так, так и по Заозерскому высказывает намерение работать с опережением графика, то есть сделать в этом году больше, чем изначально предусматривалось. Может быть даже удастся, если будут благоприятные погодные условия, два года уложить в один», —  сказал Кондрашин.

Он также добавил, что кроме этих двух объектов, планируется ремонт участка еще одной дороги, ведущей к дачным кооперативам жителей Петрозаводска.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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David.
2021-06-22 12:21:58
Очевидно, что не долго асфальт на глине простоит.
театральный критик
2021-06-22 12:12:10
Дачники очень любят в тех местах свалки устраивать, а рогалевич вотографировать и в интернетики фоточки выкладывать. Типа депутатит изо всех сил. Больше в заксобрание не пролезет. Как и все яблочнутые
Гость
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