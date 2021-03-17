Реконструкцию моста в центре Петрозаводска сорвали, деньги вернули в Москву

Реконструкция автомобильного моста на ул. Мерецкова в Петрозаводске сорвана из-за ошибок в проектной документации - Минтранс Карелии был вынужден вернуть федеральные деньги.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету министр транспорта Сергей Щебекин.

По его словам, в прошлом году администрация Петрозаводска 4 раза проводила аукцион для выбора подрядной организации. В итоге антимонопольная служба признала результаты торгов незаконными из-за нарушений градостроительного законодательства при разработке проектно-сметной документации.

"Мы деньги федеральные вернули – 370 млн - из-за того, что проектно-сметная документация была ненадлежащим образом оформлена… Деньги мы были вынуждены вернуть и вынуждены были забрать себе проектно-сметную документацию. Сейчас ее будем дорабатывать", - сказал Щебекин.

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