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Реконструкцию моста в центре Петрозаводска сорвали, деньги вернули в Москву

Новости. Общество
15:03, 18 Марта 2021
фото: из проектной документации
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Реконструкция автомобильного моста на ул. Мерецкова в Петрозаводске сорвана из-за ошибок в проектной документации - Минтранс Карелии был вынужден вернуть федеральные деньги.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету министр транспорта Сергей Щебекин.

По его словам, в прошлом году администрация Петрозаводска 4 раза проводила аукцион для выбора подрядной организации. В итоге антимонопольная служба признала результаты торгов незаконными из-за нарушений градостроительного законодательства при разработке проектно-сметной документации.

"Мы деньги федеральные вернули – 370 млн -  из-за того, что проектно-сметная документация была ненадлежащим образом оформлена… Деньги мы были вынуждены вернуть и вынуждены были забрать себе проектно-сметную документацию. Сейчас ее будем дорабатывать", - сказал Щебекин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-03-18 15:44:13
Шо опять! Администрация города не знает как запускать проекты такого уровня? Опять "телега впереди лошади"? :)
Никита
2021-03-18 15:35:50
Рукажопые патаму шта , это не приставам фиги показывать .
ромео
2021-03-18 15:31:26
ответственного чинушу посадить за вредительство и саботаж
zanoza
2021-03-18 15:31:15
Бюджетная бюрократическая машина не способна работать в ритме времени, слишком шестерёнки поизносились, однако :)
Саныч
2021-03-18 15:28:07
Вы красавцы просто.
David .
2021-03-18 15:22:08
Бравооо! Ну это ж надо так обо-ся!? :)
Off
2021-03-18 15:15:31
Кто наказание понес?
Generalus87
2021-03-18 15:06:46
Это просто что-то
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