Рекордное число умерших от COVID-19 за сутки зафиксировано в России

В России за последние сутки 828 человек скончались от коронавируса – это рекордное количество умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 21 379 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 749 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 376 374 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 574 608.

За прошедшие сутки выздоровели 15 828 человек.

За сутки был зарегистрировано 828 летальных исходов — это наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 202 273.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 188,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 539 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 сентября остаются 1 254 083 человека.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса и четыре смерти. С начала пандемии в республики заболели 64696 человек, выписаны по выздоровлению 61544 пациента.