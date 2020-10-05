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Рекордное число заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за прошедшие сутки

Новости. Общество
11:16, 06 Октября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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За сутки в России 11 615 человек заразились COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся коронавирусом в Росии за сутки выросло на 11 615 человек и составило 1 237 504.

Выздоровели за время пандемии 988 576 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 252 пациента.

Летальных случаев за все время: 21 663, за прошедшие сутки –зарегистрировано 188 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 48,3 млн тестов на коронавирус, за сутки проведено 295 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 октября остаются 234 360 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-06 14:15:08
Вторая волна идет. Можно истерить, но ничего не поможет. А маски носить поголовно вы не будете.
Гость
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