Рекордное число заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за прошедшие сутки

За сутки в России 11 615 человек заразились COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся коронавирусом в Росии за сутки выросло на 11 615 человек и составило 1 237 504.

Выздоровели за время пандемии 988 576 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 252 пациента.

Летальных случаев за все время: 21 663, за прошедшие сутки –зарегистрировано 188 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 48,3 млн тестов на коронавирус, за сутки проведено 295 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 октября остаются 234 360 человек.