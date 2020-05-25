Рекордное число жителей Петрозаводска проигнорировали режим самоизоляции

В Петрозаводске на улицах очень много людей.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 26 мая в 14.20 составил 1,3 – на улице очень много людей. С начала введения режима повышенной готовности в Карелии это самый низкий показатель.