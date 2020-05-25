890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителям Карелии разрешили групповые занятия спортом на улице 5
25.05.2020 21:03
Давняя "подруга" оставила жительницу Карелии без гроша
25.05.2020 16:45
Артур Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в Карелии 2
Сегодня 10:42
Глава Карелии продлил жесткие ограничительные меры в поселках Олонецкого района из-за вспышки коронавируса 4
25.05.2020 21:12
Серьезные технологии с элементами творчества: старший технолог АО "ПКС-Водоканал" рассказала о своей работе
Новое
Сегодня 13:53
В Карелии алкоголь вновь будут продавать до 10 часов вечера 7
25.05.2020 20:51

Рекордное число жителей Петрозаводска проигнорировали режим самоизоляции

Новости. Общество
14:40, 26 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

В Петрозаводске на улицах очень много людей.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 26 мая в 14.20 составил 1,3 – на улице очень много людей. С начала введения режима повышенной готовности в Карелии это самый низкий показатель.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:10
Обществоведение
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 1
Организатор митинга против убийства промышленности Карелии предстал перед военным судом по обвинению по "террористической" статье.
Видно, что Парфенчиков старается 3
Сегодня 12:31
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Вся аналитика

Медиа

Торговые центры открылись в Петрозаводске
Сегодня 12:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»