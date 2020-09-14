Рекордное снижение ставок по ипотеке произошло в Карелии

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Карелии, составила 7,2% достигнув нового исторического минимума.

Об этом сообщили в пресс-службе Отделения-Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Банка России.

Банк подготовил данные о ситуации с ипотечным кредитование по состоянию на 1 июля.

Объем ипотечного портфеля в Карелии составил 33,4 млрд рублей, что на 11,2% больше аналогичного показателя на 1 июля 2019 года.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".