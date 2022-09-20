Рекордный урожай водорослей собрали в Белом море в Карелии

Карельские предприятия добыли 1,1 тыс. тонн фукуса и ламинарии.

Карельские рыбопромышленники компании и индивидуальные предприниматели по итогам сезона сбора и заготовки водорослей в Белом море добыли 956 тонн фукуса и 136 тонн ламинарии. Это лучший результат промысла за последние 10 лет. Об этом сообщили в Минсельхозе Карелии.

В министерстве напомнили, в период 2012-2018 годов карельскими предприятиями в среднем добывалось до 380 тонн ламинарии и фукуса, с 2019 по 2021 годы сбор достиг 500-600 тонн.

На сегодняшний день заготовку водорослей в регионе осуществляют 12 пользователей водными биологическими ресурсами, из них наиболее крупные: рыболовецкие колхозы Беломорского района «Заря Севера», «Беломор» и «Помор», ООО «Морские технологии» и индивидуальный предприниматель Алексей Захаров.

Наилучшие результаты в промышленной заготовке водорослей у индивидуального предпринимателя Алексея Захарова (385 тонн фукуса) и рыболовецкого колхоза «Заря Севера» (298 тонн фукуса).

В Минсельхозе отметили инвестиционный проект индивидуального предпринимателя из Беломорского района Александра Дмитриева, которым разработана и запатентована технология переработки ламинарии и фукуса с использованием почвенных бактерий в органические удобрения. В этом году предпринимателем собрано и направлено на переработку 25 тонн фукуса. Продукция поставляется на внутренний рынок. В планах у Дмитриева получить статус резидента Арктической зоны РФ.