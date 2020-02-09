890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Придуман еще более опасный вид социальной инженерии для владельцев банковских карт 2
Сегодня 08:57
"Все по Интернету узнали и боялись нам, родителям, сказать" 2
09.02.2020 15:00
Появились подробности крупного пожара в гранитной мастерской в Карелии
Сегодня 07:15
Книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР презентовали в Карелии 11
09.02.2020 16:00

Ремонт 140 км дорог в Карелии обойдется в 2 млрд рублей

Новости. Общество
14:44, 10 Февраля 2020
фото: "Столица на Онего"
Загрузка...

По нацпроекту в этом году выделено более двух млрд рублей на обновление более 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс, сообщили в Минтрансе Карелии.

На эти средства планируют отремонтировать участки дорог "Кола" - Калевала - Лонка" (км 176+000 - км 180+300), "Олонец - Верховье", (км 0+000 – км 7+354), "Подъезд к поселку Дорожников" (км 0+000 – км 1+211), "Крошнозеро - Эссойла", (км 0+000 - км 26+735, выборочно, 19,6 км), "Олонец – Питкяранта - Леппясилта" (км 0+000 - км 26+800). Кроме того, ремонт ждет автодороги "Петрозаводск – Суоярви", "Шуйская – Гирвас", работы на которых были начаты в прошлом году.

На средства национального проекта дорожники также приведут в порядок 19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров – в Кондопоге.

В 2020 году будут продолжены работы и по обеспечению улучшения видимости на республиканских автотрассах вблизи и внутри населенных пунктов. Системами наружного освещения запланировано снабдить участки дорог в Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви, поселках Ильинский, Салми, Новая Вилга, Пухта, Ладва, селе Видлица, деревнях Каршево и Нигижма.

В Минтрансе Карелии напомнили, в рамках нацпроекта "БКАД" в прошлом году на территории Карелии доля магистралей регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 33,4 процентов, а в Петрозаводской городской агломерации (города Петрозаводск и Кондопога) – до 56,8 процентов.

Ранее стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
03.02.2020, 07:07
Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
Сегодня 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»