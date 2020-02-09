Ремонт 140 км дорог в Карелии обойдется в 2 млрд рублей

По нацпроекту в этом году выделено более двух млрд рублей на обновление более 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс, сообщили в Минтрансе Карелии.

На эти средства планируют отремонтировать участки дорог "Кола" - Калевала - Лонка" (км 176+000 - км 180+300), "Олонец - Верховье", (км 0+000 – км 7+354), "Подъезд к поселку Дорожников" (км 0+000 – км 1+211), "Крошнозеро - Эссойла", (км 0+000 - км 26+735, выборочно, 19,6 км), "Олонец – Питкяранта - Леппясилта" (км 0+000 - км 26+800). Кроме того, ремонт ждет автодороги "Петрозаводск – Суоярви", "Шуйская – Гирвас", работы на которых были начаты в прошлом году.

На средства национального проекта дорожники также приведут в порядок 19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров – в Кондопоге.

В 2020 году будут продолжены работы и по обеспечению улучшения видимости на республиканских автотрассах вблизи и внутри населенных пунктов. Системами наружного освещения запланировано снабдить участки дорог в Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви, поселках Ильинский, Салми, Новая Вилга, Пухта, Ладва, селе Видлица, деревнях Каршево и Нигижма.

В Минтрансе Карелии напомнили, в рамках нацпроекта "БКАД" в прошлом году на территории Карелии доля магистралей регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 33,4 процентов, а в Петрозаводской городской агломерации (города Петрозаводск и Кондопога) – до 56,8 процентов.

Ранее стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты.