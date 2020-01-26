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Стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты

Новости. Общество
10:17, 27 Января 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о планах по ремонту мостовых сооружений, закрытых сегодня для троллейбусов.

"После того, как была сделана экспертиза всех мостов, мы получили информацию не только о состоянии сооружений, но и рекомендации по их эксплуатации. Самыми изношенными оказались мосты на улицах Мерецкова и Кирова у Верховного суда. Мостовое сооружение на Кирова является объектом ФЦП к 100-летию республики. В декабре прошлого года мы получили положительное заключение экспертизы по проекту. Планируем начать ремонтные работы уже этой весной", - сообщила Ирина Мирошник.

По словам главы города, проект моста на улице Мерецкова также получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время власти Петрозаводска и Карелии ищут на федеральном уровне источники финансирования.

"Надеемся, что нам удастся в весенне-летний период начать ремонт этих двух мостов. Будем стараться завершить все работы в текущем году, чтобы возобновить по ним троллейбусное сообщение", - отметила глава Петрозаводска.

Подробнее о ремонте мостов, дорог и подготовке к 100-летию республики читайте в интервью Ирины Мирошник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-01-27 10:33:54

Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо. Стали засеивать больше земель, овощи там, рожь, вот это все
Гость
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