Стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о планах по ремонту мостовых сооружений, закрытых сегодня для троллейбусов.

"После того, как была сделана экспертиза всех мостов, мы получили информацию не только о состоянии сооружений, но и рекомендации по их эксплуатации. Самыми изношенными оказались мосты на улицах Мерецкова и Кирова у Верховного суда. Мостовое сооружение на Кирова является объектом ФЦП к 100-летию республики. В декабре прошлого года мы получили положительное заключение экспертизы по проекту. Планируем начать ремонтные работы уже этой весной", - сообщила Ирина Мирошник.

По словам главы города, проект моста на улице Мерецкова также получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время власти Петрозаводска и Карелии ищут на федеральном уровне источники финансирования.

"Надеемся, что нам удастся в весенне-летний период начать ремонт этих двух мостов. Будем стараться завершить все работы в текущем году, чтобы возобновить по ним троллейбусное сообщение", - отметила глава Петрозаводска.

Подробнее о ремонте мостов, дорог и подготовке к 100-летию республики читайте в интервью Ирины Мирошник.