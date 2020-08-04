Ремонт дорог и тротуаров завершается в Петрозаводске (ФОТО)

Подрядчики ведут ремонт магистралей и тротуаров в разных районах карельской столицы, сообщили в мэрии.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, компания «АБЗ-Дорстрой» восстанавливает три последних объекта этого года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ремонт магистралей и тротуаров продолжается на набережной Варкауса и улице Калинина. Завершается укладка нового асфальтобетонного покрытия на Первомайском проспекте.



Параллельно с этим в рамках подготовки к 100-летию Карелии Кондопожское ДРСУ продолжает ремонтировать тротуары на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Ровио, Правды, Германа Титова, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова.

Проезжие части подрядчик восстанавливает на улице Зайцева и проезде Автолюбителей.

Кроме этого, во всех районах города ведутся работы по устранению повреждений дорожного покрытия. К настоящему времени подрядчик завершил ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), на улицах Фёдора Тимоскайнена и Фабричной.





В мэрии отмечают, что за каждым этапом работ следят специалисты комитета ЖКХ, все мероприятия синхронизированы с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения.

Земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Чапаева, Связи и др.