Ремонт дорог в Петрозаводске идет с опережением графика, заявили в мэрии

Дорожные работы, которые выполняет ООО "Онегодорстрой", ведутся с опережением графика, сообщает мэрия Петрозаводска.

В настоящее время, сказано в сообщении, ремонтные работы ведутся в центре города.

"Произведено фрезерование аварийных участков на проспекте Ленина, а на проспекте Карла Маркса уже уложено асфальтобетонное покрытие. В ближайшие дни будут заасфальтированы отфрезерованные участки на улице Правды и проспекте Ленина", - говорит начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Согласно контракту, срок окончания ремонта – 30 июня. При этом в администрации отмечают, что работы ведутся с опережением графика.

"Уже закончен ремонт фрагментов асфальтобетонного покрытия на улицах Антонова, Сыктывкарской, Ригачина, Онежской флотилии, Лососинском шоссе и Ругозерском переулке", - сказано в сообщении.

Контрактом с ООО "Онегодорстрой" также предусмотрено восстановление асфальта в районе пересечения улиц Герцена и Гоголя, Краснофлотской и Советской и др.