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Новости. Общество
16:31, 13 Июня 2018

Ремонт дорог в Петрозаводске идет с опережением графика, заявили в мэрии

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Дорожные работы, которые выполняет ООО "Онегодорстрой", ведутся с опережением графика, сообщает мэрия Петрозаводска.

В настоящее время, сказано в сообщении, ремонтные работы ведутся в центре города.

"Произведено фрезерование аварийных участков на проспекте Ленина, а на проспекте Карла Маркса уже уложено асфальтобетонное покрытие. В ближайшие дни будут заасфальтированы отфрезерованные участки на улице Правды и проспекте Ленина", - говорит начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Согласно контракту, срок окончания ремонта – 30 июня. При этом в администрации отмечают, что работы ведутся с опережением графика.

"Уже закончен ремонт фрагментов асфальтобетонного покрытия на улицах Антонова, Сыктывкарской, Ригачина, Онежской флотилии, Лососинском шоссе и Ругозерском переулке", - сказано в сообщении.

Контрактом с ООО "Онегодорстрой" также предусмотрено восстановление асфальта в районе пересечения улиц Герцена и Гоголя, Краснофлотской и Советской и др.

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Комментарии

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petronik
2018-06-13 17:33:11
Смешно такое читать, проехав только что по этим дорогам!
Гость
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