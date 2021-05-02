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Ремонт дорог в Петрозаводске не останавливается во время майских «каникул»

Новости. Общество
13:50, 03 Мая 2021
фото: правительство Карелии
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Работы по ремонту дорог в Петрозаводске будет продолжаться в нерабочие дни между майскими праздниками.

Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Сейчас идет ремонт участка Лесного проспекта от Лососинского шоссе до улицы Сыктывкарской — там рабочие устанавливают новый бортовой камень.

На улице Правды дорожники укладывают верхний слой асфальта, частично заменили бортовой камень, сняли старое покрытие и уложили выравнивающий слой.

Также началось фрезерование старого покрытия на Пряжинском шоссе.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за два года в разных районах Петрозаводска планируется отремонтировать 29 дорог и тротуары на семи улицах.

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