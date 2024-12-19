Ремонт дороги к Чупе в Карелии затянется: Минтранс объявил новый срок завершения работ

В Карелии продолжается ремонт дороги к Чупе.

Ремонт автомобильной дороги, ведущей к поселку городского типа Чупа в Лоухском районе Карелии, затянется. Об этом сообщили на странице Минтранса Карелии.

Как стало известно, в ходе ремонта возникла необходимость дополнительных работ. В частности, потребовалось перенести кабель связи, принадлежащий ПАО «Ростелеком», за пределы земляного полотна.

«Данные работы потребовали получения необходимых согласований и финансовых затрат, в связи с чем, срок завершения работ по ремонту автодороги перенесён на 01 сентября 2025 года», — отметил Дмитрий Федоров, заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Несмотря на задержку, подрядная организация уже устроила 80% выравнивающих слоев, установили бортовые камни для тротуаров и посадочных площадок, а сейчас завершает монтаж водопропускных труб.