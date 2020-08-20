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Ремонт дороги в городе Карелии начали делать с опозданием на год (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 21 Августа 2020
фото: страница Артура Парфенчикова - https://web.facebook.com/apfssprus
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В Кеми начался ремонт Пролетарского проспекта, который должны были сделать еще год назад.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, совершая рабочую поездку по северным районам Карелии, накануне проверил, как идет ремонт Пролетарского проспекта в Кеми.

"О нем жители города спрашивали меня практически на каждой прямой линии, а также в личных сообщениях в соцсетях, - пояснил Парфенчиков. - Это одна из самых главных городских проблем, решение которой затянулось по вине недобросовестного подрядчика. Напомню, дорогу необходимо было отремонтировать в прошлом году. Однако фирма, выигравшая тогда аукцион, не справилась. Естественно, договор с ней расторгли".

Как пояснил глава Карелии, победителем нового аукциона стала компания "Автодороги-Питкяранта", сразу же приступившая к работам.

Сейчас на Пролетарском проспекте дорожники укладывают нижний слой асфальта, меняют бордюры, обустраивают парковку. Стоимость ремонта проспекта составила 25 млн руб. Также компания отремонтирует отдельные участки дорог на следующих улицах: Энергетиков, Мосорина, Октябрьская, Ленина, Каменева, Загородная. Срок окончания всех работ - 1 октября текущего года.

А к 1 декабря должна быть готова проектно-сметная документация на строительство дороги к новой школе, на ее разработку направлено 4 млн рублей. Кроме того, в планах администрации Кемского района – ремонт Гайжевского моста.

В целом в этом году бюджету района из средств республиканского Дорожного фонда Карелии на проектирование и ремонт дорог предоставлены субсидии в размере почти 54 млн руб.

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