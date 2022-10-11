Ремонт кровли в сельской школе Карелии затянется до второй четверти

Подрядчик до сих пор не закончил ремонт кровли поселке Хаапалампи Сортавальского района.

О проблеме с затянувшимися сроками ремонтных работ в школе Хаапалампи рассказали министру образования Карелии Роману Голубеву, который посетил учреждение образования. Об этом пишет глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич на своей странице в соцсети.

«Подрядчик подвёл, но ситуацию держим на контроле», - пишет Гулевич.

По его словам, строители сейчас работают, и до 7 ноября работы должны быть завершены.

Ранее подрядчик обещал сдать объект до 25 октября.

«Такая задержка по срокам выполнения работ на учебный процесс не влияет. Занятия идут, в том числе, и на втором этаже. В школе тепло. В следующем году в здании школы планируем отремонтировать центральное крыльцо», - писал глава администрации Сортавальского района.