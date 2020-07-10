Ремонт набережной Онего ведется в Петрозаводске: рабочие добрались до Ротонды

Как сообщают в городской мэрии, рабочие ведут реконструкцию Онежской набережной более чем на 30 участках.

В Петрозаводске идет ремонт Онежской набережной. ООО "ОнегоСтрой" ведёт работы на 36 разных участках. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

"К сегодняшнему дню подрядчик демонтировал облицовочное покрытие Ротонды, а также мощение в створе проспекта Ленина. Уже отремонтировали основание площадки у скульптуры "Тюбингенское панно". Другое основание – на участке у причала возле Петровской площади – подготовили под засыпку. На неё впоследствии уложат брусчатку. Уже проведены лабораторные испытания плотности оснований. Помимо этого, начался ремонт провалов в теле набережной", - сообщают в мэрии Петрозаводска.

Строительный контроль осуществляет ООО "Специализированный застройщик "Стройинвест КСМ".

Реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В 2020 году планируется восстановить декоративный участок её верхней части от эспланады до пешеходного тротуара, отремонтировать каменную облицовку Ротонды, заменить покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Частично будут устранены провалы в теле набережной, благоустроены дорожки и подход к галерее современного искусства. На втором этапе, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной. Его планируется провести в следующем году, обещают в мэрии.

Ранее сообщалось, что благоустроенный сквер на набережной Петрозаводска превратили в помойку.