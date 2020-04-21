Ремонт подземного перехода у ж/д вокзала в Петрозаводске обещают завершить до лета

Специалисты комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска следят за ходом ремонта пешеходного тоннеля под железнодорожными путями.

В столице Карелии продолжается ремонт пешеходного тоннеля между улицами Фурманова и Максима Горького. "РЖДстрой" демонтирует асфальтобетонное покрытие в переходе, очищает стены и просушивает их в местах попадания грунтовых вод. Начались работы по заделке швов. Со стороны улицы Фурманова подрядчик приступил к штукатурке стен. Здесь же над лестничным спуском по дополнительному договору установят навес с крышей из поликарбоната, сообщает администрация города.

В подземном переходе должны также заменить освещение и устранить проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета. На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому в мэрии просят горожан заранее планировать пути обхода.

Напомним, жители Петрозаводска, оставшись без подземного перехода на улице Фрунзе, теперь вынуждены ходить по железнодорожным путям. Ограждение у путей вновь сломано.

Ранее сообщалось, что на на ремонт ремонт пешеходного тоннеля у вокзала РЖД выделили 7 млн рублей.