Ремонт светофоров затруднит движение на пересечении четырех автомагистралей Петрозаводска

Специалисты ведут техобслуживание дорожного объекта на перекрестке, сообщили в администрации.

В связи с ремонтом светофоров на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной, а также Ключевского шоссе могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов.

Ориентировочно с 13.00 до 19.00 объект будет отключен. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Ремонт светофоров проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведёт подрядчик ООО "Онего-Дорзнак". Всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофорных объектов. В полном объёме специалисты завершат работы до 10 ноября.