Ремонт тротуаров начался еще на одной улице в Петрозаводске

Подрядчик приступил к асфальтированию тротуаров на Краснофлотской улице, сообщили в администрации города.

Продолжается большой ремонт дорог в разных районах Петрозаводска. В настоящее время на Краснофлотской улице подрядчик приступил к асфальтированию тротуаров. На протяжении всей улицы Попова дорожники меняют бортовой камень. Помимо проезжей части, здесь также отремонтируют прилегающие к ней тротуары. На улицах Ломоносова подрядчик укладывает выравнивающий слой для последующего асфальтирования. Кроме того, дорожники ремонтируют отдельные участки тротуаров на улице Ригачина.

В мэрии напомнили, что всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик обновит 29 улиц и тротуары на семи из них.

Ранее сообщалось, масштабный ремонт региональных дорог идет вокруг Петрозаводска.