Ремонт тротуаров начинается на Кукковке

Начинается ремонт дорог и тротуаров на Кукковке, сообщает администрация Петрозаводска.

В Петрозаводске ведётся ямочный ремонт дорог. Муниципальный контракт заключен с подрядчиком ИП Мосоян Р.С. В ближайшее время будет разобрана пешеходная дорожка между домом №21 по улице Ровио и домом №15 по проспекту Комсомольскому. Также начнутся работы по разборке покрытия Ишанинского проезда и Порожкового переулка. После этого подрядчик приступит к асфальтированию этих объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в настоящее время продолжается ремонт тротуаров на улицах Шотмана и Пушкинской. На Шотмана специалистами ЗАО "АБЗ-Дорстрой" также запланировано фрезерование проезжей

А в ночь с 14 на 15 июня начнется устройство верхних слоёв покрытия по улице Красноармейской и на площади Гагарина. Эти работы продолжатся и в выходные дни.